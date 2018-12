Concerto di Natale, appuntamento alla chiesa Maria Santissima del Bell'Amore

Come da tradizione, la Confraternita di Maria SS. del Bell’Amore, sita in via Belmonte Chiavelli n° 261 a Palermo, presso l’omonima chiesa e guidata dal superiore Giuseppe Lo Giudice, organizza il Concerto di Natale 2018 per Sabato 29 Dicembre alle ore 20.45. Il Concerto sarà eseguito dalla corale liturgica e da alcuni orchestrali diretti dal maestro Giovanni Ferraro. Un concerto di Natale in famiglia con musiche per tutti, dai bambini ai vecchietti, cantando, pregando, giocando. Ingresso gratuito.