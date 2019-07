Napoli classica in concerto, appuntamento live sul palco di Villa Filippina

Mercoledì 17 luglio alle 21:30 al Parco Villa Filippina, a Piazza San Francesco di Paola a Palermo, si terrà il concerto dell’Orchestra Florulli fondata nel 1997 da Lidio Florulli: Direttore di chiara fama già conosciuto dal pubblico palermitano e non solo, ha seguito i corsi di direzione d’Orchestra presso l'Accademia Chigiana di Siena, tenuti dal M° F. Ferrara e nell’86 dal M° C. M. Giulini. nell'87 all'Aquila si classifica primo al corso internazionale di direzione d'orchestra presso l’Orchestra Sinfonica Abruzzese.

Fondatore e direttore dell’Orchestra da Camera Siciliana, direttore dell’Orchestra Siciliana Ethos, direttore responsabile dell’Orchestra dell’E.A.T. Massimo Bellini di Catania, tournèe come direttore ospite di prestigiose Orchestre negli U.S.A. per ultimo lo scorso aprile riceve l'onorificenza della Tessera del Mosaico Palermo. L'orchestra si è esibita in numerosi concerti per conto di diversi Enti in Italia e all’estero, come nel 95 a Strasburgo al parlamento Europeo alla presenza di Mitteran, nel 97 a Palermo alla presenza del capo dello stato Scalfaro e nel 2002, in occasione del 10° anniversario delle stragi di Capaci e via D’Amelio, un concerto presso il Teatro Massimo di Palermo alla presenza del Presidente Ciampi. Nel corso degli anni si è sempre esibita con successo di pubblico e critica.

“ Napoli Classica E…. in Concerto”: voci soliste Serena Vitale: nata a Palermo, inizia gli studi di canto lirico come soprano nel 2009, negli anni a seguire svolge un'intensa attività come protagonista a numerose produzioni teatrali. Ernesto F. Corona: laureato in canto lirico al Conservatorio di Palermo, ha collaborato con il Teatro Massimo di Palermo, Morricone e Piovani, con il M° Florulli svolge un'intensa collaborazione artistica. Nel 2014 riceve il premio internazionale per la lirica. La serata sarà presentata da Anna Cane.

Appare naturale dalla denominazione del concerto la decisione di dedicare un’intera serata eseguendo alcune canzoni del repertorio classico napoletano come: I te vurria vasà, Anema e core, Core n'grato, Torna a Surriento, Era de Maggio, O sole mio, Funiculì Funiculà, O surdato n'ammuratu ma non solo, il programma comprende brani di Rota, Piovani, White, Morricone, Zimmer, Schostakovich e di Zanbon “Cuori Coraggiosi” brano dedicato alla memoria delle vittime di via D'Amelio il cui anniversario ricorre due giorni dopo il concerto.

La canzone classica napoletana è un repertorio musicale sviluppatosi a Napoli dagli inizi dell'Ottocento all'immediato secondo dopoguerra. Definita epoca d'oro della canzone napoletana, la stessa vede tra gli autori e compositori importanti poeti e parolieri, per lo più napoletani, nonché illustri personalità della lirica che hanno tramandato nel tempo i brani del repertorio. Tra i grandi interpreti non napoletani che hanno eseguito almeno una volta un brano della canzone classica vi sono: B. Gigli, G: Di Stefano, P. Domingo, J. Carreras, E. Presley, D. Martin, A. Bocelli, C. Villa, Al Bano, L. Dalla, R. Zero, D. Modugno, E. John, P. Mc Cartney, L. Pavarotti, C. Dion e tanti altri.