Musica a vela nei luoghi feriti, Chiara Zanisi e Giovanni Sollima in concerto a Capaci

Il 3 Luglio 2019 alle ore 21,00 presso la Chiesa di Sant’Erasmo a Capaci, avrà luogo il concerto di Chiara Zanisi (violino) e Giovanni Sollima (violoncello) , in collaborazione con l’Associazione Musicamente di Palermo.

Il concerto fa parte del tour “Musica a Vela per i Luoghi Feriti” , nato dall’incontro fra “I Tetragonauti”, una Onlus che realizza attività formative, educative e dedicate alla solidarietà sociale a bordo di Lady Lauren, una barca a vela di 22 metri, e Chiara Zanisi, violinista italiana.

Nasce così, nel 2018, l’idea di una Crociera, “Musica a Vela per i Luoghi Feriti”, punto di incontro fra mare, musica, storia e società: l’equipaggio a bordo della Lady Lauren navigherà, per i 100 giorni previsti, lungo una rotta di scoperta e di omaggio ad alcuni luoghi simbolo della legalità italiana “feriti” da gravi accadimenti negli ultimi anni. “Musica a Vela per i Luoghi Feriti” è partito da Genova l'1aprile 2019 con il concerto , nella Chiesa di San Donato, dedicato al crollo del Ponte Morandi.

Il 4 luglio Lady Lauren salperà da Palermo per l’ultima tratta de Le Vie del Mare 2019. La Musica a Vela per i Luoghi Feriti festeggerà con I Tetragonauti la fine della navigazione il giorno 13 luglio a San Vincenzo (LI) e terminerà il suo tour a fine agosto sull’Isola dell’Asinara, dove l’idea è nata, con un concerto finale di front alla Casetta Rossa di Cala d’Oliva.

A.P.S. I Tetragonauti si rivolge con la propria attività a tutti coloro che si trovano, per varie ragioni, in una situazione di fragilità. Offre, ai giovani e alle persone a cui si dedica, un luogo-esperienza dell’agio, per dar loro un’opportunità per ridefinire la rotta del proprio viaggio; ha l’obiettivo di promuovere cambiamenti e creare consapevolezza nei ragazzi con cui opera affinché si aprano alla ricerca di un futuro migliore per sè e per il mondo.

Le Vie del Mare è un servizio residenziale rivolto ad adolescenti in difficoltà - anche provenienti dal circuito penale - e a persone con disabilità e prevede un viaggio in mare di 100 giorni consecutivi e un periodo di tutoraggio al ritorno a terra. Attraverso percorsi di pochi mesi ad alta intensità vuole contribuire a far sì che i partecipanti possano trovare le risorse e le competenze per evitare l’ingresso nella categoria dei Neet. All’interno del viaggio “Le Vie del Mare” vengono affrontate tematiche legate alla vita, alle relazioni, alla società, all’ambiente e alla legalità.

