Musica Vs Mafia, il concerto contro le bruttezze del mondo al teatro Santa Cecilia

"Se si insegnasse la bellezza alla gente, le si fornirebbe un’arma contro la rassegnazione", Peppino Impastato. Ecco lo spirito che fa nascere il concerto Musica Vs Mafia in programma sabato 28 aprile alle ore 21 al Real Teatro Santa Cecilia.

L'Associazione Musica Insieme presenta il concerto “Musica vs Mafia”, uno spettacolo all'insegna dell’ emozione, per celebrare la bellezza attraverso la musica e l'arte, vero strumento di risposta alle bruttezze del mondo. L’Orchestra Magister Harmoniae e il Coro, formati da giovanissimi talenti dell’ Associazione Musica Insieme Grugliasco, compiono uno straordinario viaggio con un progetto che parte da Grugliasco (Torino) e presentano "Tra Cinisi e Palermo... Musica Vs Mafia".

Il concerto presso il Real Teatro Santa Cecilia vede la partecipazione eccezionale del cantante Giò Di Tonno, interprete nell’opera moderna di Riccardo Cocciante “Notre Dame de Paris”, vincitore nel 2012 a “Tale e quale Show”, condotto da Carlo Conti, e attualmente impegnato nella trasmissione di Rai Uno “I Fatti Vostri” con Giancarlo Magalli.

Alla serata partecipa Andrea Falanga, LIS Performer, che interpreta nella lingua dei segni alcune delle canzoni cantate da Giò Di Tonno. L' attore Giuseppe Battiloro leggerà una poesia. Durante la serata verrà consegnata la "Borsa di Studio Peppino Impastato" a Roberta Gatani che gestisce il doposcuola per i ragazzi del quartiere di Palermo a Casa di Paolo, un luogo voluto da Salvatore Borsellino, fratello di Paolo Borsellino, dove i quattro fratelli Borsellino vissero la loro infanzia.

Verranno eseguite musiche tratte dalle più importanti colonne sonore, dai più celebri brani di musical e da famose canzoni pop. Direttore Elena Gallafrio, curatore del progetto Concetta Rinaldi. Concerto realizzato in collaborazione con la Fondazione The Brass Group e con Libera, Associazioni, nomi e numeri contro le mafie , con il patrocinio di Avviso Pubblico - Enti locali e Regioni per la formazione contro le mafie" del Consiglio regionale del Piemonte e della Città di Grugliasco.