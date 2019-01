Politeama, la musica nei lager: concerto sulle note nate nei campi di concentramento

Musica a Theresienstadt è il tema dell’Incontro Musicale della Domenica moderato da Dario Oliveri, con Rita Calabrese e Roberto Andò il 20 Gennaio alle ore 17,30. Nella situazione più tragica del XX secolo, tra le sofferenze dei campi di concentramento, nacquero musiche e momenti di grande poesia, che ancora oggi dobbiamo e vogliamo ricordare, come memento. Seguirà l’esecuzione di alcuni brani con un ensemble dell’OSS così composto: Clarinetto: Angelo Cino; Violino: Donato Cuciniello; Pianoforte: Riccardo Scilipoti. In programma Olivier Messiaen ( 1908 – 1992). Dal Quatuor pour la fin du Temps, n°3 Abîme des Oiseaux per clarinetto solo; Dal Quatuor pour la fin du Temps, n°8 Louange à l’immortalité de Jesus per violino e pianoforte. Biglietti al Botteghino del Politeama e un'ora e mezza prima dell’incontro: 5 €