Moonseht tra jazz, soul, funk e hip hop: il concerto dell'Epifania alla Fabbrica 102

Moonseht è il nuovo progetto musicale di Sergio Schifano (chitarra, tastiere, campionamenti e loops), Luca La Russa (basso) e Manfredi Crocivera (batteria e pads) che sarà di scena alla Fabbrica 102 nel giorno dell’Epifania, il 6 gennaio, a partire dalle 21.30. Nato come zibaldone delle composizioni scritte negli ultimi anni dallo stesso chitarrista, il gruppo rielabora il repertorio originale in chiave multi stilistica, esplorando e miscelando senza barriere jazz, funk, soul, hip hop e rock. L’affiatamento raggiunto in seno anche ad altre formazioni tra cui i Forsqueak, dove da anni militano Schifano e La Russa, l’estro improvvisativo di matrice jazzistica e la cura nella ricerca del suono, rendono l’interplay vivace e ricco di ispirate suggestioni musicali.