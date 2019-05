La musica del trio Monsieur Toupet in concerto, il live sul palco de Le Giuggiole

Venerdì 24 maggio, il trio Monsieur Toupet si esibirà live a Le Giuggiole di Palermo (Via San Basilio 37 alle ore 20 ingresso libero).

II Monsieur Toupet sono un trio composto da Riccardo Serradifalco (voce e chitarra degli Akkura), Fabrizio Francoforte (batteria) e Salvatore Pizzurro (trombone) che, con un sound essenziale e pieno di groove, reinterpreta canzoni e composizioni tratte da colonne sonore cinematografiche. Il trio ripercorre brani scritti da Herb Albert & Tjguana Brass, Domenico Modugno, Radiohead, Henry Mancini creando atmosfere da film noir anni 70, su una batteria incalzante, una chitarra sixties e Il trombone in sostituzione del basso elettrico, come strumento ritmico.

Il trio nasce nel 2013 da un’idea di Riccardo Serradifalco (cantante, chitarrista e autore del Gruppo “Akkura” in attività da più di 10 anni nella scena musicale Italiana e inoltre compositore di musiche per teatro), Fabrizio Fancoforte (che collabora come batterista con Marvi La Spina, Nucleart, Ottoni animati e molti altri), e Salvatore Pizzurro (trombonista dell’Orchestra jazz Siciliana, Tinturia, Massimo Scalici, ecc).