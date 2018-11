Fare una cosa strana come se fosse normale, il concerto dei Monsieur Toupet al Bolazzi

Lunedì 3 dicembre alle ore 22 al Bolazzi di piazzetta Bagnasco 1 è tempo di musica con il concerto dal vivo dei Monsieur Toupet (L'arte di fare una cosa strana come se fosse normale).

I Monsier Toupet sono un trio composto da Riccardo Serradifalco (voce e chitarra degli Akkura), Fabrizio Francoforte (batteria) e Salvatore Pizzurro (trombone) che, con un sound essenziale e pieno di groove, reinterpreta canzoni e composizioni tratte da colonne sonore cinematografiche, sfociando nell’ improvvisazione ed arrivando così ad un quadrivio tra jazz, rock, funky e surf music. L’idea che tiene insieme la band è “l'arte di fare una cosa strana come se fosse normale”, nonchalance musicale che coinvolge il pubblico nella evoluzione delle composizioni stesse. Il trombone in sostituzione del basso elettrico, come strumento ritmico e allo stesso tempo melodico, crea delle atmosfere da film noir anni 70, su una batteria incalzante ed una chitarra sixties. Con questa attitudine il gruppo ripercorre brani scritti da Herb Albert & Tjguana Brass, Domenico Modugno, Radiohead, Henry Mancini, etc.

Riccardo Serradifalco: Cantante chitarrista e autore del Gruppo “Akkura” in attività da più di 10 anni nella scena musicale Italiana e inoltre compositore di musiche per teatro (Teatri Alchemici, Davide Enia); Fabrizio Fancoforte: collabora come batterista con Marvi La Spina, Nucleart, Ottoni animati e molti altri; Salvatore Pizzurro: trombonista dell’Orchestra jazz Siciliana, Tinturia, Massimo Scalici e molti altri.