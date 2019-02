Musica e taglieri, il concerto d'esordio dei Moleskine da Officina Di Dio

La prima novità del 2019 nel panorama musicale di Palermo. Esordiscono i Moleskine, mercoledì 27 febbraio alle 22 all’Officina Di Dio in via Giuseppe Bertolino Puglisi 25 a Palermo, nel corso della nuova serata nel della rassegna “Musica e taglieri”. La nuova band di Nicola Liuzzo (l’ex batterista dei Tre Terzi) e di Daniele Davì (il cantante del tributo Battisti Non dire no), porterà sul palco una serata ricca di rock e blues, dagli anni Sessanta ai giorni nostri. Brani conosciuti a piccole chicche per appassionati, dai Beatles, a Hendrix, ma anche Oasis, U2, Red Hot Chili Peppers e tanti altri ancora.