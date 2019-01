MinimAnimalist, il duo rock-stoner in un concerto tra chitarra e batteria alla Fabbrica 102

I MinimAnimalist sono un duo rock-stoner. Davide Bianco e Fabio Cazzetta, rispettivamente chitarra e batteria, si sono conosciuti allo YeahJaSi Pop Fest quando suonarono nella band con Manuel Agnelli (Afterhours). Sempre allo Yeahjasi hanno suonato nella band con Pierpaolo Capovilla e Giorgio Canali. Da lì partì il progetto MinimAnimalist, un progetto bipolare, incazzato ed ironico, divertito e schizofrenico. Appuntamento giovedì 10 gennaio alla Fabbrica 102 a partire dalle 21.45.

Il dualismo è la base della loro musica: da una parte il minimale Davide, dall’altra l’animale Fabio. Questi due mondi, solitamente lontani fra loro, vengono uniti insieme in canzoni mischiate ad improvvisazioni. Le rispettive anime dei MinimAnimalist si integrino alla perfezione, riuscendo a creare un equilibrio che in una band con soli due anni di vita alle spalle e una pubblicazione sarebbe difficile trovare.

“W.O.K.” , il loro secondo album (Aprile 2018), è la sintesi perfetta del dualismo tipico della band basato sullo stoner, sulla psichedelia da un lato e dall’altro dal rock puro e dalle sue sonorità più elementari. Un dualismo che li ha portati a suonare al concertone del Primo Maggio di Taranto e ad aprire i concerti di gruppi e artisti come Bud Spencer Blues Explosion, il Pan del Diavolo, Post-CSI, Edda e Paolo Benvegnù. Dalla loro i MinimAnimalist hanno tecnica, i testi in italiano e la voglia di giocare con la loro musica come se scherzassero continuamente fra di loro ed insieme a chi li ascolta. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.