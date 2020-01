Concerti Miles Davis Jazz Club, dalla musica brasiliana all'omaggio ai grandi trombettisti

Tanti concerti e omaggi, per un locale a tutto jazz. Anche questa settimana è tempo di fare musica, da mercoledì a domenica alle 21,30, al Miles Davis Jazz Club a Palermo in via Enrico Albanese 5, spazio per la musica di qualità ideato da Ettore Balistreri.

Si comincia mercoledì 22 gennaio con l’Oepn Mic guidato da Roberto Mezzatesta. Giovedì 23 gennaio concerto omaggio al jazz brasiliano “Axè Bahia”. Venerdì 24 gennaio serata di standard con i Mirror jaz quartet. Sabato 25 gennaio, omaggio ai grandi trombettisti con l’Alessandro Lo Chiano quartet. Domenica 26 gennaio spazio al Valerio Dainotti trio. Miles Davis Jazz Club è aperto dalle 19 per l'aperitivo o la cena. Ingresso con consumazione.