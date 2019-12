Michael Lane, la musica internazionale fa tappa a Palermo: il concerto alla Fabbrica 102

Ancora un artista proveniente dall’estero alla Fabbrica 102. Sul palco del locale di via Monteleone venerdì 6 dicembre, a partire dalle 23, salirà Michael Lane.

L’artista è nato in Germania ma è cresciuto negli Stati Uniti d’America, dove ha iniziato a cantare da giovanissimo. Dopo sei anni nell'esercito e tre tour da artista in Iraq e Afghanistan si è reso conto che la direzione in cui stava andando la sua vita, verso il mondo della musica, era diversa da quella che aveva sempre pensato, la carriera militare. Nel 2012 ha deciso di lasciarsi alle spalle gli Stati Uniti ed è tornato in Germania, dove parte della sua famiglia materna risiede ancora oggi.

Per realizzare i propri sogni, desiderando di diventare un musicista professionista, Michael Lane ha preso parte alla seconda stagione del casting show tedesco "The Voice of Germany", classificandosi terzo. Durante questa esperienza ha calcato i più importanti palcoscenici della Germania. La sua interpretazione di canzoni come ‘Angel’ di Sarah Mc Lachlan e l’inedito ‘Mrs Lawless’ hanno ottenuto un discreto successo, raggiungendo le prime posizioni tra i singoli della classifica delle hit tedesche.

Nel corso della sua carriera Lane ha pubblicato tre album registrati in studio, suona in tutta Europa. Con oltre due milioni di riproduzioni Spotify e più di un milione di visualizzazioni su YouTube, la musica di Michael Lane ha raggiunto tutto il mondo. Tra un tour e l'altro lavora nella sua sala registrazione con altri artisti e produttori. Michael prende parte a molti e diversificati progetti che lo vedono protagonista in progetti collettivi, band, eventi speciali e festival. Ingresso libero fino a esaurimento posti.