Live dei Mezz Gacano's Kinderheim Kunst Quintet, il concerto alla Fabbrica 102

Alla Fabbrica 102 una delle band più in auge nel panorama palermitano. Sabato 5 ottobre arriva il Mezz Gacano's Kinderheim Kunst Quintet, che si esibirà a partire dalle 23. Formazione dei Di ritorno dal "May Nord Tour 2019" che li ha visti suonare in Veneto con i supercanifradiciadespiaredosi e condividere a Milano il palco con gli Stormy Six, mitica band promotrice, insieme agli Herny Cow, del Rock In Opposition.

Il quintetto formato da Mezz Gacano, Ornella Cerniglia, Beppe Viola, Luca La Russa e Simone Sfameli torna in città per proporre il proprio nuovo materiale artistico che dovrebbe vedere la luce nei prossimi mesi con un nuovo progetto su supporti ‘solidi’. Ingresso libero.