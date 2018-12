Metamorphosis in concerto, il live sul palco del Real Teatro Santa Cecilia

Domenica 16 dicembre alle 21 al Teatro Santa Cecilia di Palermo si presenta “Soundtracks Project”, il nuovo album dei Metamorphosis, nato da un’idea del violinista italiano e virtuoso Franco Mezzena, che vede la partecipazione della trombettista palermitana Marianna Musotto e del pianista Stefano Giavazzi.

Sul palco, suoneranno Franco Mezzena al violino, Marianna Musotto alla tromba, accompagnati dai musicisti palermitani Alessandro Greco al pianoforte e Federico Mordino alle percussioni. A presentare la serata sarà il giornalista Alberto Samonà. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. “Soundtracks Project” è un progetto crossover che unisce tradizione e modernità, che vede nella riproposizione delle colonne sonore dei più grandi film della storia del cinema, la presenza di una formazione prettamente cameristica. Hanno suonato nel disco: Franco Mezzena al violino, Marianna Musotto alla tromba, Stefano Giavazzi al pianoforte, Michele Colaci al basso e Alessandro Monteduro alle percussioni.

Prodotto dalla Corrado Productions di Lecce e da Luna Rossa Classic, l’album contiene nove brani strumentali: “Beautiful that way” (La vita è bella), Nuovo Cinema Paradiso, “Moon River” (Colazione da Tiffany), “The way we here” (Come eravamo), Il Padrino, “Besame mucho”, “My heart will go on” (Titanic), “What a feeling” (Flashdance), “Over the rainbow” (Il mago di Oz) rivisitati e arrangiati con l’ausilio di: violino, tromba, pianoforte, contrabbasso e percussioni. L’album è già disponibile su tutti i digital stores e le piattaforme streaming di ascolto. “È un progetto che avevo in mente da tempo”, racconta Franco Mezzena dopo il suo recente successo ottenuto alla Carnegie Hall di New York interpretando il Concerto Op. 64 di Mendelssohn, con la direzione di John Rutter.

“Un progetto realizzato con la giusta combinazione artistica e umana trovata dopo tempo, che vede la collaborazione della giovane trombettista siciliana Marianna Musotto e del pianista Stefano Giavazzi, Michele Colaci al basso e Alessandro Monteduro alle percussioni, grazie allo splendido lavoro di Ermanno Corrado che ne ha curato gli arrangiamenti”, conclude. Scrive Mezzena di Marianna Musotto: "Marianna Musotto è un eccellente trombettista. Oltre al talento indescrivibile, l'ho scelta come partner per la bellezza del suo suono. Ha una varietà davvero straordinaria di dinamiche che la pone ai vertici della sua categoria".