Meccanismo #2 per Cre.Zi. Plus, il live electronics ai Cantieri Culturali alla Zisa

Giovedì 26 luglio, presso ilo spazio Cre.Zi. Plus dei Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo, Meccanismo #2 a cura di Stirpe999 Antilabel, Almendra Music, Brusio Netlabel, Qmedia: il secondo appuntamento di live electronics che ospiterà i suoni e le visioni della metropoli, trasformando i Cantieri Culturali in un terreno di confronto tra il tessuto culturale palermitano e quello europeo.

"Il meccanismo si propone come pratica collettiva, creazione di un immaginario condiviso oltre il reale imposto. Rifiuta la spettatorialità e per funzionare necessita di complicità nella produzione di significato. Il meccanismo viola la funzionalità dei linguaggi artistici rispetto al sistema culturale e ne interroga il potenziale comunicativo senza definire ruoli ed obiettivi. Il meccanismo sottrae il rituale alla replica e alla rappresentazione rivendicandolo come pratica di rottura e resistenza. Il Meccanismo produce rumore". Dalle 19:30 si esibiranno, nell'ordine, Kinoglaz, Naiupoche, Beard Vampyr e Marcello Cangemi.