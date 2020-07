GoGreen Festival, musica d'estate: a Bagheria il concerto in piazza di Max Gazzè

Per la prima edizione del GoGreen Festival, venerdì 21 agosto a partire dalle ore 21, a Piazza Stazione a Bagheria, ecco il concerto di Max Gazzè.

“Quello che la Musica può fare” non è soltanto il ritornello di una canzone, Max Gazzè scende in palco in un momento molto delicato per il settore dei live e lo fa accompagnato dalla sua band storica; nessuna formazione ridotta né di musicisti, né di crew tecnica e di produzione, tutti di nuovo sul palco per rilanciare la filiera della musica dal vivo.

La scaletta mescolerà i successi dei primi album ai brani più recenti e non mancheranno le sorprese, in un viaggio nella trasversalità, da sempre caratteristica fondamentale dell'artista. Uno spettacolo, pieno di suoni e di luci, con una partecipazione attenta alle norme anti-covid sugli spettacoli, ed un core legato all’ecosostenibilità. Artisti e pubblico sposano l’idea di intrattenimento ecologico, fruibile da tutti, con al centro la voglia di condividere un’esperienza collettiva.

Il progetto si inserisce, in quegli interventi dedicati allo sviluppo di iniziative e attività, che mira a coinvolgere tutta la provincia di Palermo, le famiglie con bambini, giovani coppie, studenti universitari, e tutti coloro che avendo una bicicletta o raggiungendo Bagheria in treno vorranno partecipare ad un concerto all’aria aperta.