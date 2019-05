On the road summer tour, Max Gazzè torna in Sicilia: il concerto a Finale di Pollina

Torna a illuminarsi per la seconda stagione di fila il Teatro Parco Urbano di Finale di Pollina. Stavolta, però, ad essere protagonista è Max Gazzè con il tour On The Road Summer Tour. L’appuntamento è giorno 19 agosto alle ore 21.30 presso lo stesso Teatro Parco Urbano di Finale di Pollina alle ore 21.30.

Il ritorno al primo amore per uno degli artisti più amati in Italia: la musica live. Dopo il tour per i 20 anni de La Favola di Adamo ed Eva e il successo di Alchemaya, Gazzè si esibirà sul palco del Teatro Parco Urbano con un grande concerto portando il suo intero repertorio, dagli inizi alle ultime hit. Insieme a lui, in questo nuovo viaggio, i suoi musicisti di sempre: Giorgio Baldi (Chitarre), Cristiano Micalizzi (Batteria), Clemente Ferrari (Tastiere) e Max Dedo e una particolarissima sezione fiati. Max Gazzè si esibirà all’interno della rassegna “Aria di Eventi Summer Fest Pollina 2019”, organizzata da Aria di Eventi di Matteo Boscarino con il patrocinio del Comune di Pollina.

“Dopo De Gregori, anche quest’anno per noi è un piacere poter ospitare un artista del calibro di Max, sono felice di poter offrire al pubblico la possibilità di assistere a un evento simile”, commenta Boscarino. “Con Gazzè sul palco del Parco Urbano di Finale, ci confermiamo ancora una volta la location perfetta per accogliere uno dei più importanti cantautori italiani”. Lo dice il sindaco di Pollina, Magda Culotta. “La stagione estiva sarà ricca di eventi unici, tra cui il concerto di Max Gazzè e per questo non posso che ringraziare la grande intraprendenza di Matteo Boscarino e di Aria Di Eventi per avere capito le potenzialità delle nostre strutture e del comune che mi onoro di guidare”.

In occasione del concerto di Max Gazzè, con l’intento di coinvolgere maggiormente la popolazione pollinese e in sinergia con l’amministrazione comunale, verrà applicata una tariffa ridotta (solo nel settore non numerato) per i residenti nel Comune di Pollina pari a €25,00 anziché €35,00. I biglietti ridotti saranno acquistabili solo nel punto vendita prestabilito nel Comune di Pollina solo presentando regolare documento di identità che certifichi la residenza.

I bambini di età fino a 6 anni accompagnati da un adulto provvisto di regolare titolo di ingresso possono accedere al luogo dell’evento e assistere allo spettacolo, in numero di un bambino/a per ogni adulto accompagnatore. Se l’adulto ha un biglietto per un settore a posti numerati, il bambino non ha diritto ad occupare un posto a sedere e deve essere necessariamente tenuto in braccio (non sono ammessi carrozzine, passeggini, ovetti vari ecc…). Nei settori non numerati (es. gradinata non numerata o anello non numerato) il bambino può posizionarsi accanto all’accompagnatore e può occupare un posto non numerato a sedere.

Il titolare del biglietto a pagamento è lo spettatore diversamente abile, l’eventuale accompagnatore utilizzerà il posto indicato nel biglietto acquistato, adiacente all’area libera riservata e individuata su pianta, o resterà in piedi accanto all’assistito, munito di Pass Servizio autorizzato. Biglietti disponibili sui circuiti TicketOne, tickettando e Box Office Sicilia. 1° Settore numerato Platea e Tribunetta €46, 2° Settore numerata Gradinata €40, 3° Settore non numerato €35.