Masterclass d'autore al Blue Brass, sul palco la band Max Baca & Los Texmaniacs

Una Masterclass dai ritmi frenetici e con un sound Tejano quella proposta al Blue Brass, lo storico jazz club al Ridotto dello Spasimo. In collaborazione con il Consolato Generale degli Stati Uniti di Napoli, la Fondazione The Brass Group ospita la band Max Baca & Los Texmaniacs, che vanta diverse tournée internazionali e l’assegnazione nel 2010 di un Grammy per l’album “Borders Y Bailes”. Il gruppo si esibirà in un evento unico, una Masterclass, nell’ambito delle attività concertistiche e culturali del Brass che vede “Palermo Capitale della Cultura 2018”, giovedì 8 marzo dalle ore 15.30 alle 17 ad ingresso gratuito.

I Los Texmaniacs sono una band fondata da Max Baca nel 1997 dall’idea di Baca che ha voluto introdurre elementi Rock e Jazz all’interno del tradizionale genere musicale Tejano. Si tratta di un genere musicale che fonde varie forme di musica folk e popolare nate tra le comunità americane di origine messicana nello stato del Texas. Importanti, nell’evoluzione della musica Tejano, furono anche le contaminazioni con tradizioni musicali come la polka o il valzer, introdotte dagli immigrati europei alla fine del 19mo secolo.

Il leader della band, Max Baca, è una vera e propria leggenda del bajo sexto, strumento simile a una chitarra a dodici corde, che solitamente fornisce il ritmo di accompagnamento alla fisarmonica e produce il sound tipico della musica Tejano. Grazie alla sua popolarità anche tra le nuove generazioni, a Max viene attribuito il merito di avere reso nuovamente attuale uno strumento della tradizione folk pur mantenendo lo stile tipico della sua formazione originale.

Le numerose tappe della sua carriera da musicista di lungo corso hanno prodotto una lunga serie di tournée internazionali, tra cui anche una partecipazione nel 2015 allo Sponz Fest, il festival ideato e organizzato in Irpinia da Vinicio Capossela. Max ha partecipato a diversi programmi televisivi americani, come Conan O’ Brien, David Letterman, Jay Leno, e Austin City Limits. Max è anche apparso in numerosi documentari PBS: Songs of the Homeland, American Roots Music e Latin Music USA, e ha partecipato a dieci progetti vincitori di Grammy, incluso il doppio disco di platino per “Voodoo Lounge” dei Rolling Stones. La sera dell’8 marzo Max Baca & Los Texmaniacs terranno un concerto gratuito alle ore 22 presso il cine-teatro De Seta nell’ambito di “Palermo Capitale della Cultura 2018”.