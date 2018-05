Talento del pianoforte a soli 14 anni, il concerto di Matteo Pierre a Bagheria

Nuovo appuntamento per la seconda stagione concertistica "Città di Bagheria". Venerdì 1 giugno a Palazzo Aragona Cutò, alle ore 21, si terrà un "Recital Pianistico" che vedrà interprete Matteo Pierre, pianista di soli 14 anni iscritto presso il Conservatorio “C. Gesualdo da Venosa”, sotto la guida del Maestro Vincenzo Marrone d’Alberti.

Il concerto, settimo evento della stagione, organizzato dall'associazione culturale Bequadro e patrocinato dal Comune di Bagheria, prevede brani di Schumann, Ludwig Van Beethoven e Niccolò Paganini. Matteo Pierro di Banzi (PZ), quattordici anni, ha iniziato lo studio del pianoforte a 10 anni e ha conseguito con la lode la certificazione di livello B del corso pre-accademico di pianoforte presso il Conservatorio di Musica Carlo Gesualdo da Venosa di Potenza, sotto la guida del M° Vincenzo Marrone d’Alberti. Ha partecipato come solista alle Masterclass del Conservatorio tenute dai grandi Pianisti, Nina Tichman e Benedetto Lupo . Ha partecipato inoltre alle Masterclass della Costiera degli Dei “Summer MasterClass - Costa d'Amalfi “nel 2016 e 2017 a Minori (SA) tenute dal Maestro Vincenzo Marrone d’Alberti.

Nel 2016 e nel 2017 ha partecipato come solista alle Masterclass tenute dai Maestri Giacometta e Vincenzo Marrone d’Alberti patrocinate dall' UNESCO di Trapani con esibizione ai concerti finale presso il salone di rappresentanza della Prefettura di Trapani e inoltre vincitore, per il suo straordinario Talento, di un concerto il 28 settembre del 2018 per l’Unesco di Trapani, presso la Biblioteca comunale di Paceco e di un concerto in Germania, nel 2019. E’ vincitore di una Borsa di Studio denominata “GIOIA” riservata a agli studenti di Talento di pianoforte del Conservatorio di Musica C.Gesualdo da Venosa per gli anni accademici 2015/2016 e 2016/2017; Si è già esibito da solista, in un Recital Pianistico il 30 agosto a Minori (SA) in occasione del “Festival Costiera degli Dei”, e Il 27 dicembre 2017 ha tenuto un Recital Pianistico al Cineteatro Comunale di Banzi, riscuotendo grandissimi consensi di pubblico e di critica. Il 6 marzo si e’esibito nell'Auditorium della Fondazione Paolo Grassi di Martina Franca (TA), nell’ambito della manifestazione “Giovani pianisti in concerto” , protagonisti i giovani pianisti vincitori della preselezione del Concorso Steinway 2017 .

Matteo Pierro, nonostante la sua giovane età e nell’arco di pochissimi anni, risulta vincitore di prestigiosi concorsi Europei ed Internazionali, quali:

1° Premio Assoluto e premio del pubblico nella serata finale di Gala al XVI Concorso Musicale Europeo di Matera - Premio Rosa Ponselle – 2016

1° Premio al 20°Concorso internazionale di Mercato San Severino – 2016

2° Premio al 4° “Concorso Europeo di esecuzione musicale Jacopo Napoli” di Cava dei Tirreni – 2016

2° Premio al Concorso pianistico Internazionale “Vietri sul mare” 2016

1 Premio assoluto, al 21° Concorso internazionale di Mercato San Severino – 2017

1°Premio assoluto al XVII Concorso Musicale Europeo di Matera - 2017

1° Premio al 5° “Concorso Europeo di esecuzione musicale Jacopo Napoli” di Cava dei Tirreni – 2017

2° Premio al 27° Concorso Internazionale per giovani musicisti “Città di Barletta" - 2017

1° Premio - 9° Concorso Internazionale Musicale " Citta' di Airola"-2017

1° Premio - 20° Concorso Internazionale “PIETRO ARGENTO”-2017.

2° classificato -Concorso Pianistico Steinway per Giovani Talenti” 2017 – Martina Franca (TA)

Attualmente frequenta il corso superiore del pre-accademico, presso il Conservatorio “C. Gesualdo da Venosa”, sotto la guida del M° Vincenzo Marrone d’ Alberti.