"Present", il primo lavoro solista di Massimo Garritano: il concerto alla Fabbrica 102

Present è il primo lavoro solista di Massimo Garritano, chitarrista e compositore nel quale convivono le anime multiple di una musica senza steccati, le cui melodie riflettono una moltitudine di linguaggi musicali. Il disco, che sarà presentato alla Fabbrica 102 la sera di venerdì 9 marzo, arriva dopo numerose incisioni come co-leader e partner di diversi altri progetti, che vanno dal duo ai grandi organici, e rappresenta uno snodo nella sua carriera, di riconciliazione tra lo spirito dell’improvvisazione e il metodo della scrittura.

L’incisione, offre composizioni per sola chitarra acustica e brani in cui i timbri acustici degli strumenti utilizzati incontrano l’elettronica e le loop machines, senza disdegnare oggetti di varia natura con i quali la chitarra stessa viene “preparata”. Musica immaginifica, la sua, che trascende le fonti d’ispirazione, rintracciabili comunque nelle linee melodiche e nelle immagini evocate. Il concerto è un susseguirsi di composizioni per chitarra acustica e momenti di composizione estemporanea, tutto arricchito dall’uso di effetti a pedale attraverso i quali crea sonorità e soundscapes originali.