Una cantautrice "a tutto suono", da Roma alla Fabbrica 102 il concerto live di Marat

"Io, nella vita, nasco e suono, cresco e suono, corro e suono": si presenta così Marta Lucchesini, in arte Marat, giovane cantautrice romana che si esibirà alla Fabbrica 102, a Palermo, il 17 ottobre a partire dalle 21.30.

Marat può già vantare numerosi premi, partecipazioni a live contest come finalista e diverse collaborazioni (Duel - Cantautori a confronto di Torino, concorso per il Roxy bar di Red Ronnie a Bologna, opening di Margherita Vicario a Milano). Nel suo repertorio si rintracciano contaminazioni jazz e folk. Diplomata all’Officina Pasolini, un laboratorio sulla canzone organizzato da Tosca con la presenza di artisti fra i quali Piero Fabrizi, Pietro Cantarelli e Niccolò Fabi, frequenta attualmente il primo anno del triennio di Composizione per la Musica Applicata al Conservatorio Santa Cecilia di Roma. A Febbraio del 2017 esce l’EP “Le Facce”, con la produzione artistica di Luca Bellanova.