Marco Siino presenta "Chiara", concerto unplugged all'Officina Di Dio

Dopo le oltre 40 mila views ottenute tra YouTube e Facebook dal videoclip ufficiale del suo singolo "Chiara", Marco torna dal vivo a Palermo all'Officina di Dio, con il concerto d'apertura in previsione delle date del 2018 e dell'uscita imminente del nuovo videoclip.

Per l'occasione Marco sarà accompagnato da Daniele "Dano" Schillaci alle chitarre, in formazione unplugged (due chitarre acustiche e voce). In scaletta, oltre a Chiara e ad altri brani inediti, verranno eseguiti alcuni classici del repertorio Rock, Pop e Blues internazionale (Bob Dylan, Jimi Hendrix, Eric Clapton, Pink Floyd et al.). (La diretta dell'evento verrà trasmessa su Facebook e Instagram)