Sere d'estate in musica, il concerto di Marcello Mandreucci al Giardino del Melograno

Venerdì 12 luglio alle ore 20,30: un concerto in una sera d'estate in uno dei giardini delle ville più belle di Palermo. "Il Giardino del Melograno" è una villa privata, in via Encelado 12 a Partanna Mondello. Ingresso con apericena 15 euro.

Marcello Mandreucci in "Nelle mie Corde" - Attivo da oltre trentacinque anni sulla scena siciliana. Il suo percorso artistico lo ha visto affrontare ambiti musicali differenti, cercando spesso il confronto con artisti di estrazione diversa. Marcello Mandreucci nell'attesa di licenziare il suo nuovo album (il terzo), distribuito da Finisterre, ricchissimo di collaborazioni artistiche e prodotto dal cantautore ennese Mario Incudine, propone un itinerario musicale che attinge alle pagine che ne hanno influenzato la formazione, nella quale convivono anime differenti; quella anglo-americana del folk, e della tradizione a stelle e strisce, ma anche i grandi riferimenti della canzone d'autore italiana, da De Andrè a Conte, De Gregori e Modugno fino ai suoi inediti in dialetto siciliano che esegue con la sua chitarra acustica.

"Una sola Performance” durante la quale presenterà anche alcuni dei suoi brani, ripercorrendone la natura essenziale, quella che attiene al processo creativo, che trasforma uno spunto, un'idea o semplicemente tre accordi che girano bene, in qualcosa di completo e definito