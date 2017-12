Mapuche e il suo "sottosuolo" interiore, il concerto live alla Fabbrica 102

Il 29 dicembre, dalle ore 22, alla Fabbrica 102, il concerto di Mapuche, nome d'arte di Enrico Lanza.

Enrico Lanza è Mapuche, un artista che con la sua musica ti schiaffeggia senza alcuna pietà, brano dopo brano, ti rende partecipe di racconti cinici ed amari. Un'ombra che compare quando meno te lo aspetti e ti fa cantare a squarciagola ritornelli rancorosi, prendendo a pugni l'aria.

Il suo ultimo album, Il Sottosuolo, è stato pubblicato su etichetta Doremillaro/Bandbackers, prodotto da Cesare Basile. Il Sottosuolo è uno di quei dischi che si consuma all'infinito, un album che avresti voluto scrivere tu e che non si riesce di smettere di ascoltare. L'occasione per sentirlo dal vivo si presenta alla Fabbrica 102 di via Monteleone 32, venerdì 29 dicembre, a partire dalle 22.