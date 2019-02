Manfredi Tumminello e Rocco Tarantino, al via la nuova rassegna musicale da Officina Di Dio

Due amici, due artisti, due professionisti della musica. Questi sono Manfredi Tumminello e Rocco Tarantino. I due, carichi delle loro immense capacità alla chitarra e alla voce, inaugureranno positivamente il 9 febbraio alle 21 “OfficinAcustica + djset”, la nuova rassegna del sabato sera dell’Officina Di Dio in via Giuseppe Bertolino Puglisi 25 a Palermo. Sarà un viaggio musicale nelle radici della musica pop e rock, rivisitate a modo loro. In repertorio i brani più celebri della musica internazionale: da Eric Clapton a Amy Winehouse, Sting, U2, Led Zeppelin, Elisa, The Beatles, Pink Floyd e molti altri ancora. Seguirà djset.