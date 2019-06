Integration vibe, la batteria di Manfredi Crocivera sul palco del Tatum Art

Un batterista speciale in uno spazio musicale speciale. Manfredi Crocivera è in concerto il 28 giugno alle 21,30 al Tatum Art di Palermo, in via dell’Università 38 (traversa di via Maqueda, a pochi passi dalla facoltà di Giurisprudenza), spazio per la musica di qualità creato e ideato da Toti Cannistraro e Francesco Costanzo.

Crocivera porterà il progetto “Integration vibe”, nuovo progetto musicale che prevede anche Sergio Schifano (chitarra, tastiere, campionamenti e loops) e Luca La Russa (basso). Nato come zibaldone delle composizioni scritte negli ultimi anni dai tre componenti, il gruppo rielabora il repertorio originale in chiave multi stilistica, esplorando e miscelando senza barriere jazz, funk, soul, hip hop e rock.