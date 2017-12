Da X-Factor a Palermo, a marzo il concerto dei Maneskin in tour a I Candelai

Dopo la medaglia d'argento sul podio di X Factor 11, i Maneskin, composti da Damiano, Victoria, Ethan e Thomas, si preparano a Chosen, il primo tour che li vedrà protagonisti il 2 marzo, alle ore 21, in concerto a I Candelai.

In danese il loro nome significa "Chiaro di Luna", ma la loro musica è un impasto melodico che spazia tra l’indie rock e il soul senza dimenticare il reggae. Secondi classificati alla competizione canora di Sky, i Maneskin arrivano da Roma con un sogno in comune: fare musica. Nell’ordine il gruppo vede Damiano, frontman dalle vocalità reggae di 18 anni, Victoria di 17, poi Thomas di 17 anni e infine Ethan, di 16 anni.

Il gruppo si è formato ufficialmente un anno fa tra i banchi del liceo Kennedy a Monteverde della capitale e da lì i quattro hanno iniziato a suonare in tante strade di Roma, dai Colli Portuensi a via del Corso. Se il leader Damiano si definisce il ‘King’ della formazione, la regina è la bassista Victoria De Angelis, che suona da quando ha 8 anni. E’ stata lei ad arruolare nel gruppo il chitarrista Thomas Raggi, anche lui studente del Kennedy, soprannominato ‘Er Cobra’. Completa il quadro il batterista Ethan Torchio, classe 2000, capelli lunghi e neri che lo fanno sembrare un indiano d’America.

Hanno preso il disco d’oro per Chosen, con 2 milioni di visualizzazioni su Youtube e 3 milioni di streaming su Spotify. Il tour, organizzato da Vivo Concerti, segue la pubblicazione di "Chosen", il loro primo Ep che prende il nome dell’inedito che hanno presentato sul palco di X Factor. Uscito il 15 dicembre, contiente anche diverse cover come Vengo Dalla Luna (Caparezza), Beggin’ (Frankie Valli & Four Seasons), Let’s Get It Started (The Black Eyed Peas) e I Don’T Need You (Ed Sheeran), e "Recovery", la seconda traccia inedita della band.