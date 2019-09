Mandreucci & Vella in "Accordi e disaccordi": il concerto al Solart Village di Capaci

Venerdì 27 settembre alle ore 20,30 al Solart Village in via Portofino 2 a Capaci appuntamento con Mandreucci vs. Vella 2.0, ovvero incursione musicale comico-involontaria sulle canzoni che ci hanno cambiato la vita.

Due voci, due chitarre, mille storie, sul palco danno vita ad una coppia “ trasversale” di intrattenitori, che shakera classici a stelle e strisce degli anni 70' e grandi pagine della canzone d’autore italiana; De Andrè e Bob Dylan, Beatles e Rolling Stones, Battisti e figli dei fiori, mitologia musicale e ballate folk, leggerezza e contenuto. E' un po' la filosofia dell'inossidabile coppia palermitana che propone un singolare acustico show, comico-musicale, dove a parlare è la nostra memoria collettiva delle canzonette.

Chitarre al seguito e uno stile non propriamente accademico, un “ canzoniere senza tempo” a corredo, che i due scandagliano con complice “ divergenza di vedute ”. Questi gli ingredienti base per la costruzione del loro racconto musicale , comico – involontario, immaginando di infilare la monetina nel jukebox, negli anni d'oro del nostro patrimonio musicale.

Uno dei momenti esilaranti dello spettacolo, si poggia sull'esercizio dell'improvvisazione con il pubblico da cui accettano richieste, lo sfidano, conoscono i testi di mille canzoni, trovano gli accordi e le cantano insieme. Così attraverso la lente dell'ironia, passano in rassegna artefici del costume e miti della musica e del cinema di quegli anni irripetibili, in compagnia persino delle sigle dei cartoni animati e della televisione in bianco e nero, tempi in cui la pubblicità era “ la réclame” e non ancora “ consigli per gli acquisti” .

Tra accordi e complicità, la coppia combina gli ingredienti dell'esibizione via via che lo show si sviluppa, tra scambi di opinione e battute divertenti, tra ironia e testi che hanno segnato la storia della canzone nazionale ed internazionale. Ingresso con apericena rinforzato servito al tavolo.

