Mandreucci, Militello, De Canzio e Vella: la musica anni Novanta al Solart Village

Domenica 13 Ottobre alle ore 20,30 Solart Village di Capaci (via Portofino 2) arriva la reunion piu' seguita dalla città. Un inno nostalgico ed emozionante alle piu' grandi canzoni degli anni '90. Un repertorio accuratamente rivisitato e un'alchimia unica tra 4 artisti che hanno fatto per la prima volta squadra insieme.

2 Chitarre Marcello Mandreucci e Rosario Vella e due voci Giampiero Militello e Vito De Canzio vi aspettano per trascorrere una serata magica per sognare ancora come fossimo indietro nel tempo.



Ingresso con cena - €15