Musica e taglieri da Officina Di Dio, Mandreucci e Vella in concerto dopo 37 anni insieme

Un duo che, calcolando da quanto tempo sta insieme, è quasi leggenda. Questi sono Marcello Mandreucci e Rosario Vella, che festeggeranno 37 anni di simbiosi musicale mercoledì 6 febbraio alle 21 all’Officina Di Dio in via Giuseppe Bertolino Puglisi 25 a Palermo, nel corso della nuova serata nel della rassegna “Musica e taglieri”.

Marcello e Rosario porteranno il loro format “Le canzoni raccontano”. Non solo un concerto, ma un’incursione tra le hit che ci hanno cambiato la vita, shakerando canzonette e brani d' autore - da Fabrizio De Andrè a Bob Dylan, dai Beatles ai Rolling Stones - trattando questa mitologia musicale con leggerezza e contenuto. Trentasette anni di sodalizio artistico, quello tra Rosario e Marcello, che permetterà loro di sfidare persino il pubblico, chiedendo canzoni a richiesta come se fossero jukebox viventi in un racconto comico-involontario. Marcello Mandreucci in particolare sarà impegnato nel cantare alcuni brani del suo album di prossima uscita, con canzoni in lingua sicula.