Mandreucci, Vella, De Canzio e la prima volta non si scorda mai: il concerto al Mille e una notte

Domenica 22 luglio al Mille e una notte di via Mater Dolorosa 64 a Palermo andrà di scena lo Show in Musica "la prima volta non si scorda mai" che vedrà protagonisti due tra i più grandi show man palermitani, i chitarristi Marcello Mandreucci e Rosario Vella insieme a Vito De Canzio la nuova voce del rithm and blues. Sarà una serata esilarante di grande Musica e Intrattenimento.