Swing, manouche e folk: il concerto dei Magasin du Café al Caffè del teatro Massimo

La magia dei bistrot, delle milonghe e dei club newyorkesi tra modernità e tradizione.

Al centro del concerto dei “Magasin Du Café” (Davide Borra alla fisarmonica; Mattia Floris e Luca Allevi alle chitarre; Alberto Santoru al double bass), in programma alle 20 di domenica 4 marzo al Caffè del Teatro Massimo, ci sarà una miscela di swing, manouche, folk, tango, rock e musica contemporanea, dai brani più famosi del repertorio di Astor Piazzolla e Django Reinhardt, alle citazioni di Edith Piaf, Charlie Chaplin e Bach. Quella del Caffè del Teatro è una delle prime tappe di una serie, durante le quali la band presenterà in Italia e in Europa il loro nuovo cd, "Landscape". Aperitivo servito al tavolo a partire dalle 19.30, 15 euro.