Éthnic, il concerto del lunedì: ecco la musica di Faber Gray che porta indietro nel tempo

Concerti di lunedì sera. Per cominciare la settimana in musica, cenando con cibo naturale e bevendo vino biologico siciliano. Continua da Èthnic in via XII gennaio 11 alle 20,30 LunedÉthnic, l’unica rassegna di musica del lunedì a Palermo, accompagnati da piatti natural food.

Si potrà scegliere dal menù fisso e godere di uno show musicale coinvolgente. Il 30 settembre tocca a Faber Gray, ovvero Fabrizio Lembo, che suonerà da solo e con uno stile particolare musica intima di cantautori internazionali anni Novanta, Smashing Pumpkins, Nirvana, Oasis, Kings of leon e canzonette swing in stile manouche. Ingresso libero con consumazione.