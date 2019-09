Concerto da Èthnic, il lunedì sera è all'insegna del cibo bio e della musica live

Concerti di lunedì sera. Per cominciare la settimana in musica, cenando con cibo naturale e bevendo vino biologico siciliano. Èthnic in via XII gennaio 11 alle 20,30 organizza LunedÉthnic, l’unica rassegna di musica del lunedì a Palermo, accompagnati da piatti natural food.

Si potrà ordinare la propria portata e godere di uno show musicale coinvolgente. Si comincia il 23 settembre con Antonino Di Marco. Uno show essenziale, ma capace di soddisfare le orecchie più raffinate, dove il cantante dei Firrio darà la sua impronta musicale a brani di Ray Charles, Otis Redding, Tom Jones, Sting, Lionel Richie, Van Morrison e Paolo Nutini e Bruno Mars, Pharrell Williams e Pino Daniele.