Concerto del lunedì sera, musica da Éthnic con il pianoforte di Ciccio Leo

Concerti di lunedì sera. Per cominciare la settimana in musica, cenando con cibo naturale e bevendo vino biologico siciliano. Continua da Éthnic in via XII gennaio 11 alle 20,30 LunedÉthnic, l’unica rassegna di musica del lunedì a Palermo, accompagnata da piatti natural food.

Si potrà scegliere i piatti dal menù e godere di uno show musicale coinvolgente. Il 21 ottobre alle 20,30 tocca a Ciccio Leo con il suo show “Piano solo”. Il componente dei Jumpin’up – che in passato ha suonato con jazzisti del calibro di Joey Calderazzo, Cory Henry, Jacob Collier, Justin Faulkner e Fabrizio Bosso – suonerà standard al pianoforte e brani del suo repertorio.