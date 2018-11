Una serata di jazz d’autore e di standard, Luca Nostro quartet in concerto al Tatum Art

Una serata di jazz d’autore e di standard, per un sabato di musica di qualità. Il Luca Nostro quartet suona il 10 novembre alle 21,30 al Tatum Art di Palermo, in via dell’Università 38 (traversa di via Maqueda, a pochi passi dalla facoltà di Giurisprudenza), spazio per la musica di qualità creato e ideato da Toti Cannistraro e Francesco Costanzo. Il quartetto propone brani originali di Luca Nostro e degli altri componenti del quartetto oltre a standard e composizioni di Bill Evans, Kenny Weelher e Wayne Shorter. Nella seconda parte interverranno come ospiti la cantante Daniela Spalletta e la sassofonista compositrice Rita Collura.