Sabato e buona musica, connubio all'insegna del divertimento da Officina Di Dio con i Loop

Due maestri, due geni, due arrangiatori, due artisti decisamente originali. Il sabato con la buona musica anche questo sabato 23 febbraio alle 21 si chiama “OfficinAcustica + djset”, la rassegna del sabato sera dell’Officina Di Dio in via Giuseppe Bertolino Puglisi 25 a Palermo. I Loop it Antonino Di Marco, voce e chitarra, e Roberto Molinelli al sax, porteranno un repertorio composto da brani funk, soul, dance e R&B. Da Mark Ronson a Pharrell Williams. Non c’è brano che i Loop it non siano in grado di suonare e rendere allegro. Seguirà djset.