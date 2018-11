Dall'Olanda alla Fabbrica 102, la musica indie di Lisa Lukaszczyk in concerto

Direttamente da Rotterdam, la rivelazione della musica indipendente olandese (e non solo) Lisa Lukaszczyk arriva, insieme alla sua band, Luka, mercoledì 28 novembre alla Fabbrica 102, a partire dalle 21.30. Dolce, sensuale e magnetica, con una voce poliedrica e tracce dal sound pulito, Lisa Lukaszczyk dipinge immagini familiari, intriganti ed eccitanti al tempo tesso. La leader del gruppo, ispirata da artisti come Lianne La Havas, Feist e Patrick Watson, riesce con la sua voce a creare atmosfere dal sapore intimista. Nel 2014 Lisa e la sua band hanno pubblicato il loro EP di debutto , "Change of Seasons", portandolo nei vari show e festival più prestigiosi dei Paesi Bassi. A febbraio è uscito il secondo EP della band, 'Welcome, Generation Everything'.