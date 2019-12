Liquid Moon live a La Galleria, concerto nel segno dei successi pop-rock degli anni '80

Repertorio acustico di successi pop-rock anni 70 80 90 e 2000 in un ambiente raffinato, caldo, accogliente, buon cibo, buon vino e buona musica.

Liquid Moon Acoustic Project, nasce dall'incontro casuale di tre "musicisti per caso", che per caso si guadagnano da vivere con un lavoro del caso, che fa al caso per nutrire la passione del caso, che non da un caso di soldi, ma corre il caso di dire che regala da sempre ai tre casuali artisti grandi emozioni: la Musica. E per caso, poco dopo, hanno incontrato un quarto musicista aggiungendo le percussioni. E questo non è un caso.

Un repertorio che comprende tra gli altri Depeche Mode, Peter Gabriel, David Bowie, Elton John, Stewie Wonder, Rem, Radiohead, U2, Frankie goes to Hollywood, Kiss, ACDC, Editors, PFM, Pino Daniele, Zucchero, Bob Marley, Michael Jackson, Police, Phil Collins, Beatles, Creedence.