Liquid moon acoustic project, musica e parole a Palazzo delle Aquile

Liquid moon acoustic project - "musica e parole" (ingresso gratuito sino ad esaurimento posti). Il gruppo nasce nel 2017 dall'incontro di tre virtuosi musicisti di provata esperienza, da anni presenti nel panorama musicale palermitano. Nel 2018 si aggrega alle percussioni Massimo Torcivia.

I Liquid Moon presentano canzoni d'autore dei componenti, integrate in un percorso narrativo-musicale che spazia tra Pop e Rock anni 70, 80, 90 rivisitati in chiave acustica e personalizzato. Il repertorio comprende tra gli altri Depeche Mode, Peter Gabriel, David Bowie, Elton John, Stewie Wonder, Rem, Radiohead, U2, Frankie goes to Hollywood, Kiss, ACDC, Editors, PFM, Pino Daniele, Zucchero, Bob Marley, Michael Jackson, Police, Phil Collins, Beatles, Creedence e altri. Si tratta di un repertorio rock tra anni '60 e '90 rivisitato in chiave acustica.

Lo spettacolo qui proposto, che si chiama “Musica e Parole”, si articola in una performance musical-poetica, che alterna momenti di declamazione di poesie scritte da alcuni componenti della band e pubblicate in opere letterarie, a momenti di esecuzione musicale di brani di chiara fama tratti dal repertorio nazionale e internazionale e relativi ad un arco temporale che va dagli anni ’60 ai giorni nostri, nonché comprendente anche alcuni brani inediti composti dalla stessa band. Tutti i componenti della band hanno alle spalle una solida esperienza musicale sia a livello compositivo che di esecuzione dal vivo.