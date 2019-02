Liquid Moon in concerto, la performance live del trio acustico sul palco del Modcafè

Liquid Moon Acoustic Trio nasce dall'incontro casuale di tre "musicisti per caso". Nel repertorio del trio, che spazia tra pop e rock anni '70, '80 e '90 rivisitato in chiave acustica, vengono eseguiti "casualmente" brani quali: It's my life (Bon Jovi); Losing my religion (REM); A ton of love (Editors); Heroes (David Bowie); Red rain (Peter Gabriel); Where the streets have no name; Angel of Harlem (U2), Aquarius (dal film Hair); All along the watchtower (Bob Dylan); Impressioni di settembre (PFM); Diamante (Zucchero); Je so' pazzo (Pino Daniele); Il nastro rosa (Battisti); Gianna (Rino Gaetano); Hey Jude (Beatles); Billie Jean (Michael Jackson); Highway to hell (AC/DC); I was made for loving you (Kiss); Superstition (Stevie Wonder) e altre. Questa la composizione del trio: Roberto Crinò, voce e armonica; Renato Provvidera, chitarra e voce; Mimmo Pipitò, chitarra.