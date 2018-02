Levon Avagyan, un pianoforte, gli Amici della Musica: il concerto al teatro Politeama

Il pianoforte di Levon Avagyan sul palcoscenico del Politeama Garibaldi. Ancora un appuntamento di prestigio per la stagione 2018 di Amici della Musica di Palermo con la direzione artistica di Donatella Sollima. Martedì 20 febbraio alle 21 il musicista armeno di fama mondiale sarà protagonista del concerto realizzato in collaborazione con l’Istituto Cervantes di Palermo.

Il vasto programma spazia da Antonio Soler (Quattro sonate) ad Arno Harutyuny Babadjanian (6 Pictures), da Alexander Rosenblatt (Paganini Variations) a Enrique Granados (El amor y la muerta aus goyes), fino a Robert Schumann (Fantasie op.17; Durchaus phantastisch und leidenschaftlich vorzutragen; .Massig. Durchaus energisch; Langsam getragen. Durchwegleise zu halten).Levon Avagyan è nato nel 1990 a Yerevan, in Armenia, dove ha iniziato lo studio del pianoforte al Conservatorio statale con Vagharshak Harutyunyan. Successivamente si è perfezionato con Milano Chernyavska all’Università di Musica e spettacolo di Graz, in Austria.

Nel 2017 Levon ha vinto il primo premio, il premio del pubblico e diversi altri premi speciali al Concorso musicale internazionale Maria Canals di Barcellona. Tra i suoi impegni solistici recenti e imminenti le esibizioni con le maggiori orchestre spagnole, con l’Orchestra sinfonica di Porto, la Filarmonica di Belgrado, la Sinfonietta Slovacca, l’Orchestra da camera di Imola e l’Orchestra giovanile da camera di Stoccarda. Nel 2018-2019 Levon registrerà due cd per la prestigiosa etichetta Naxos. Il giovane pianista è regolarmente presente in festival come il Kissinger Sommer Festival in Germania, il Marbella Piano Festival in Spagna, il Next Generation Classic Festival a Bad Ragaz, l’Elisarion Piano Festival, il Gstaad Menuhin Festival in Svizzera, il Festival Alpenarte in Austria.