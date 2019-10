Palab, su il sipario: il reopening di stagione con il concerto live dei Lei tra noi

Uno spazio rimodulato e una ricca stagione di eventi, esaltando anzitutto la bellezza della sicilianità e della palermitanità. Sabato 12 ottobre alle 19,30 riapre in piena attività il Palab di Palermo il locale di piazzetta del Fondaco (dietro la questura e a pochi metri da Ballarò), da sempre all’avanguardia, simbolo della movida del centro storico del capoluogo siciliano.

A dare il via alle danze di una ricca stagione di eventi sarà l’apertura della nuova area show, dove potersi godere la serata bevendo e ballando a suon di musica. I clienti potranno cenare nel ristorante-pizzeria, l’area privata per chi vuole organizzare feste e l’area bimbi. Seguirà il concerto dei Lei tra noi con Claudio Fiscelli. Un piano, una batteria, due voci, tre amici. Senza schemi, senza scalette. Una serata con solo due protagonisti: il pubblico e la voglia di divertirsi. Con Maria Ilenia Castello (voce), Vincenzo Castello (batteria), Corrado Nitto (tastiera e voce). A concludere la serata il dj set per ballare fino a notte.

Insomma, una riapertura con i fiocchi che non si ferma qui. Ricco è infatti il calendario di eventi che Palab farà via via partire e che prevedono, oltre ai concerti, appuntamenti teatrali e di danza. Per chi volesse, il Palab è aperto da mercoledì al sabato dalle 17,30 a tarda sera, la domenica da ora di pranzo.