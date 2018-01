Melodie celtiche medievali nelle corde di un'arpa: il concerto alla Fabbrica 102

Legenda Celtica è un elenco, una successione di temi e melodie celtiche, contestualizzate in una ritmica brillante e organizzate in una strutturata tessitura armonica. Alla Fabbrica 102 giovedì 11 gennaio, a partire dalle 21.45, andrà in scena una performance musicale di matrice classica con incursioni nella musica pop e d'autore.

Melodie celtiche medievali e rinascimentali: composizioni originali eseguite dall'elegante arpista Antonella Calandra, fra le quali fanno capolino canzoni contemporanee e temi celebri, come "Hallelujah" di Leonhard Cohen e la colonna sonora di Game of Thrones. Antonella Calandra è arpista e ricercatrice nell'ambito della musica etnica e della sua evoluzione. Ha conseguito la Laurea Accademica in Arpa al Conservatorio di Musica F. Cilea di Reggio Calabria.