Ex Afterhours e Il Genio interpretano Battisti e Mogol, i Lato B in concerto alla Fabbrica 102

Il tributo più originale a Battisti e Mogol ve lo regala la Fabbrica 102, sabato 2 marzo a partire dalle 23. Per rendere omaggio al duo cantautoriale più famoso d’Italia, ecco un trio d’eccezione, i Lato B: Gianluca De Rubertis (Il Genio, Ufovalvola), Dario Ciffo (Afterhours, Lombroso) e Ufo Lino Ufo Lino (The Winstons, Ufovalvola) insieme per eseguire canzoni indimenticabili come "Ancora tu", "Con il nastro rosa", "Il tempo di morire", "Mi ritorni in mente", "Il mio canto libero", "Sì viaggiare" e tantissimi altri classici di Battisti-Mogol degli anni ‘70. Ingresso con drink card (7 euro).