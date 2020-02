Vent'anni di ritmo, al Teatro Santa Cecilia il concerto dei Las Congas

Amanti della musica cubana a raccolta: i Las Congas festeggiano i vent’anni dalla creazione del gruppo in una giornata magica, a Palermo il 15 marzo 2020 alle ore 18:30 al Real Teatro Santa Cecilia, dove le sonorità e il ritmo prenderanno il sopravvento.



Oltre ai due fondatori storici Enrico (percussioni) e Daniele Taormina (chitarra e voce) sul palco ci saranno tantissimi musicisti: Antonio Zarcone (pianoforte), Franco La Rosa (basso elettrico), Ivan Philogene (timbales e batteria), Samuele Davì (tromba), Massimo De Maria (tres cubano e chitarra classica), Gianluca Barbaria (trombone) ed Egidio Di Bartolo (bongos). Non mancheranno ospiti d’eccezione come Maddalena Martorana, Daria Biancardi, Pamela Barone e Simona Trentacoste.

Il teatro vibrerà con i ritmi incalzanti del son cubano dei Las Congas, sia con le musiche inserite nel loro cd del 2006 “Mucho Gusto” ben noto agli “afecionades”, sia con tutte le sonorità legate a Buena Vista Social Club, nonché alle contaminazioni di rock, soul, jazz e R&Blues, il tutto pervaso da un inconfondibile sound latino americano, che fa dei Las Congas un gruppo spumeggiante e sulle cui note non potrete fare a meno di ballare.