Dagli anni Sessanta ad oggi a suon di musica, il concerto della Lab orchestra al Dorian

Non una band, ma la band delle band made in Palermo. Tutta assieme appassionatamente, in nome della musica. È una serata speciale venerdì 16 febbraio, giorno in cui la Lab Orchestra con Massimo Minutella si esibirà al Dorian di fronte al molo Santa Lucia del porto di Palermo.

Alle 22.30 sarà il turno della Lab orchestra. Due ore piene di musica, per una passeggiata musicale cha va dagli anni Sessanta a oggi. Dietro ogni canzone si cela un aneddoto, una storia raccontata con ironia da Massimo Minutella che costruisce così un tessuto narrativo che si dipana lungo tutta la storia della Sicilia, attraverso canzoni che, a loro insaputa, ne sono diventate la colonna sonora.

La Lab Orchestra è composta da Antonio Zarcone (pianoforte), Sebastiano Alioto (batteria), Manfredi Tumminello (chitarre), Pietro Zarcone (basso), Egidio Di Bartolo (percussioni), Aldo Oliveri (tromba), Gerardo Vitale (sassofoni), Ezio Di Liberto (voce), Katya Miceli (voce).Dirige l’Orchestra il Maestro Antonio Zarcone, pianista e arrangiatore che ha recentemente collaborato con artisti del calibro di Enrico Ruggeri, Fabio Concato, Ana Flora, Fabrizio Bosso, Simona Molinari e tanti altri.