Venerdì in concerto per La Variante acustica, il live di musica pop al Dorian

Una serata di rilassante musica pop, con una band che fa faville tra il pubblico, che non può fare a meno di cantare tutto quello che suonano. Prima volta della nuova stagione per La Variante acustica, venerdì 7 settembre al Dorian - il locale in via Rosario Gerbasi 6, di fronte al molo Santa Lucia del porto di Palermo -.

La serata inizierà alle 20. I clienti del locale potranno scegliere l’aperigrill di carne o la pizza alla carta. Alle 22 parte il concerto, che propone evergreen rivisitati in chiave acustica, spaziando dal soul al rock, dal pop al funky. Ingresso a pagamento per l’apericena con concerto o solo per il concerto. Per prenotare un tavolo telefonare al 3807980615, al 3939773133 o al 3388142146.