"La banda", speciale musica italiana in un concerto allo Stand Florio

Va in scena allo Stand Florio, domenica 16 giugno alle ore 21:00, per la rassegna di musica e teatro #standfloriolive, lo spettacolo musicale dal titolo “La banda” speciale musica Italiana, con Giuseppe Milici, Marcello Mandreucci, Rosario Vella, Antonio Zarcone.

Quattro "Musici", Quattro "Nomi Noti", Quattro "Compagni". Ma qualcuno potrebbe parlare... troppo. Giuseppe Milici, Marcello Mandreucci, Rosario Vella, Antonio Zarcone. Una Banda in concerto allo Stand Florio. Quattro insospettabili componenti, protagonisti della scena musicale siciliana ma pericolosamente compatibili, si confrontano con un repertorio “senza tempo”, utile alla scoperta delle singole identità artistiche e che in corso d'opera si fonde in un “unicum” che li vede contemporaneamente in scena, con manifesta complicità, entrare gli uni nella pelle degli altri. Giuseppe Milici, Marcello Mandreucci, Antonio Zarcone e Rosario Vella raccontano, con la lente dell'ironia, il loro solido rapporto di amicizia, ma anche le passioni e gli incontri che hanno caratterizzato i loro primi 40 anni di musica.

Il 16 giugno daranno vita in musica, ad una serata speciale dedicata alla musica Italiana di tutti i tempi, dagli anni 50 fino alla più contemporanea, raccontando a loro modo l'Italia e gli italiani attraverso la meravigliosa musica italiana. Un viaggio nella musica universale che, seppur con le note nella memoria personale diventa in corso d'opera collettiva e tocca territori di grande suggestione; mescolando colonne sonore, ad indimenticabili ballate folk, grandi pagine della musica strumentale alla premiata scuola della canzone d'autore italiana, con una “finestra” che consente al pubblico di diventare “quinto elemento” nella possibilità di suggerire, attraverso la pagina facebook della banda la propria preferenza musicale, da inserire in scaletta durante il “live”, nel momento ad esso dedicato.