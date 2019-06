"La banda speciale New York, lo spettacolo musicale allo stand Florio

Va in scena allo Stand Florio, domenica 21 luglio alle ore 21:00, per la rassegna di musica e teatro #standfloriolive il secondo appuntamento della stagione con lo spettacolo musicale dal titolo “La banda” speciale New York, con Giuseppe Milici, Marcello Mandreucci, Rosario Vella, Antonio Zarcone. Quattro "Musici", Quattro "Nomi Noti", Quattro "Compagni". Ma qualcuno potrebbe parlare...troppo. Giuseppe Milici, Marcello Mandreucci, Rosario Vella, Antonio Zarcone. Una Banda in concerto allo Stand Florio. Un nuovo progetto vede insieme 4 protagonisti della musica, nel segno di un repertorio senza tempo, utile alla scoperta delle singole identità artistiche e che in corso d'opera si fonde in un “unicum” che li vede contemporaneamente in scena, complici, entrare gli uni nella pelle degli altri. Giuseppe Milici, Marcello Mandreucci, Antonio Zarcone e Rosario Vella raccontano, con la lente dell'ironia, il loro solido rapporto di amicizia ma anche le passioni e gli incontri che hanno caratterizzato i loro primi 40 anni di musica. Il 21 luglio daranno vita in musica ad una serata speciale dedicata a New York, città generatrice di musica e tendenza, swing, jazz, rock, dagli anni 30 fino alle influenze più contemporanee raccontando a loro modo New York attraverso la sua meravigliosa musica.